Muore a 70 anni Renato Cecchetto | ecco per quali voci e personaggi lo ricorderemo

Se n'è andato all'età di 70 anni Renato Cecchetto, famosissimo attore e doppiatore che ha recitato in circa 80 film come caratterista e ha prestato la voce a tanti personaggi. Come riportato anche da TgCom24, Cecchetto era ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma per le ferite riportate in un incidente avvenuto di recente a Roma, mentre si trovava in scooter. La notizia del suo decesso è stata data da Omar Barbirato, sindaco di Adria (Rovigo), la sua città natale. "Una notizia che lascia sgomento e dolore", ha detto il primo cittadino, annunciando la scomparsa dell'artista.

