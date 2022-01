Muore a 70 anni investita da un mezzo che trasporta sangue (Di lunedì 24 gennaio 2022) Firenze, 24 gennaio 2022 - Incidente mortale in viale Etruria dove questa mattina una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo adibito al trasporto sangue. Secondo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Firenze, 24 gennaio 2022 - Incidente mortale in viale Etruria dove questa mattina una donna di 73ha perso la vita dopo essere statada unadibito al trasporto. Secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #24gennaio 1965; muore il celebre ex Primo ministro inglese Sir #WinstonChurchill, un grande statista… - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - scuroscuroscuro : RT @tonicapuozzo1: Oggi, lunedì, Lorenzo sarebbe dovuto tornare in aula. Ha perso la vita in fabbrica, venerdì. Casco, tuta, occhiali, gua… - smilypapiking : RT @Pinucci63757977: Muore di tumore un uomo di 70 anni e per Repubblica la notizia è che i grandi elettori calano di uno. Lo sciacallo lo… -