Morto Rino Menapace, pioniere del Catch in Italia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un lutto ci ha portato via uno dei pionieri del Wrestling Italiano. Si è spento oggi, all’età di 79 anni, Rino Menapace, fra i pioneri del wrestling e del Catch Italiano. Una famiglia di Wrestler Nato nel Trentino nel 1943, insieme al fratello Attilio emigrano giovanissimi in Svizzera, dove imparano e scoprono il Catch. Attilio diventa uno dei grandi protagonisti del Catch Italiano, lottando nel “territorio” di Giampiero Verazzi, che ha il suo Polo di allenamento sul Lago di Garda, dove realizza fra gli anni 60 e 70 diversi Show regolari, sia con la sua identità reale sia con la Gimmick del “Tulipano Nero”, che ottiene successo soprattutto in Svizzera e Francia. Rino segue le orme del fratello, ma la sua carriera ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un lutto ci ha portato via uno dei pionieri del Wrestlingno. Si è spento oggi, all’età di 79 anni,, fra i pioneri del wrestling e delno. Una famiglia di Wrestler Nato nel Trentino nel 1943, insieme al fratello Attilio emigrano giovanissimi in Svizzera, dove imparano e scoprono il. Attilio diventa uno dei grandi protagonisti delno, lottando nel “territorio” di Giampiero Verazzi, che ha il suo Polo di allenamento sul Lago di Garda, dove realizza fra gli anni 60 e 70 diversi Show regolari, sia con la sua identità reale sia con la Gimmick del “Tulipano Nero”, che ottiene successo soprattutto in Svizzera e Francia.segue le orme del fratello, ma la sua carriera ...

