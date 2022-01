Morto a cento anni il maestro Betto Caraceni. Ha cresciuto generazioni di recanatesi (Di lunedì 24 gennaio 2022) RECANATI - Recanati ha perso il suo maestro . Si sono svolti ieri a Urbisaglia, il suo paese di origine, i funerali del maestro Betto Caraceni. Aveva compiuto cento anni il 20 novembre scorso ed il ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 gennaio 2022) RECANATI - Recanati ha perso il suo. Si sono svolti ieri a Urbisaglia, il suo paese di origine, i funerali del. Aveva compiutoil 20 novembre scorso ed il ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto cento Morto a cento anni il maestro Betto Caraceni. Ha cresciuto generazioni di recanatesi Aveva compiuto cento anni il 20 novembre scorso ed il sindaco Antonio Bravi lo aveva festeggiato ... Il maestro è morto venerdì scorso all'ospedale di Civitanova. In tanti lo ricordano non solo per la ...

Cento, morto a sei giorni dall'incidente: dona gli organi e salva due vite La Nuova Ferrara Morto a cento anni il maestro Betto Caraceni. Ha cresciuto generazioni di recanatesi RECANATI - Recanati ha perso il suo maestro. Si sono svolti ieri a Urbisaglia, il suo paese di origine, i funerali del maestro Betto Caraceni. Aveva compiuto cento anni il 20 novembre scorso ed ...

