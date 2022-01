Mirko Gancitano, chi è il fidanzato di Guenda Goria e testimone di Alex Belli e Delia Duran? Età, genitori, famiglia, lavoro, Instagram (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mirko Gancitano è il fidanzato di Guenda Goria nonché testimone di nozze di Alex Belli e Delia Duran. Prezzemolino tra i personaggi più spiati dal web e dalla tv, andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Giorgia Nicole, chi è la sorella di... Leggi su donnapop (Di lunedì 24 gennaio 2022)è ildinonchédi nozze di. Prezzemolino tra i personaggi più spiati dal web e dalla tv, andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla sua vita privata e professionale. Leggi anche: Giorgia Nicole, chi è la sorella di...

Advertising

pomeriggio5 : 'Tra Alex e Delia non c'è mai stata una forma d'amore tradizionale' Le dichiarazioni CHOC di Mirko Gancitano ????… - ricciol21194899 : @guenda_ggoria @GrandeFratello @AXBproduction @mirko_gancitano scusa nn mi piace alex un poì comportamento aggresiv… - Quantisticalux : @guenda_ggoria @GrandeFratello @AXBproduction @mirko_gancitano Spero tu possa difendere come hai sempre fatto chi h… - Quantisticalux : @guenda_ggoria @GrandeFratello @AXBproduction @mirko_gancitano Anche i poliamorosi hanno delle regole:tutte le part… - Quantisticalux : @guenda_ggoria @GrandeFratello @AXBproduction @mirko_gancitano Guenda ti ho sempre stimata e so quanto tu sia scalt… -