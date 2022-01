Milan Lazetic, stretta finale: oggi incontro decisivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Milan è pronto a chiudere un colpo in prospettiva: Lazetic. Accordo vicino su una base di 4 milioni più bonus. oggi incontro decisivo Il Milan è alle strette finali per Lazetic. Il classe 2004 della Stella Rossa è pronto a vestire il rossonero e oggi ci sarà l’incontro decisivo. L’offerta e la trattativa sono di 4 milioni più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita da inserire. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilè pronto a chiudere un colpo in prospettiva:. Accordo vicino su una base di 4 milioni più bonus.Ilè alle strette finali per. Il classe 2004 della Stella Rossa è pronto a vestire il rossonero eci sarà l’. L’offerta e la trattativa sono di 4 milioni più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita da inserire. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? #Milan, previsto in giornata l'incontro con gli agenti di Marko #Lazetic per definire l'operazione. Alla Stella R… - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - AntoVitiello : Il #Milan è in trattativa con la Stella Rossa per l'attaccante classe 2004 Marko #Lazetic. Potrebbe essere lui il s… - JoviAcm : RT @GoalItalia: Milan vicino all'acquisto di Marko Lazetic: suo zio Nikola giocò per 6 anni in Italia ???? - GoalItalia : Milan vicino all'acquisto di Marko Lazetic: suo zio Nikola giocò per 6 anni in Italia ???? -

Milan, ti piace rimanere mediocre? Lazetic, ottimo prospetto per il futuro, ma a 18 anni non può sostituire Ibrahimovic. Serve chiarezza societària, al Milan avrebbero dovuto essere sinceri e schietti. Perso Tomori e Kjaer, avrebbero ...

Milan, vicino Marko Lazetic: è il sostituto di Pellegri Sky Sport Milan ad un passo da Marko Lazetic: suo zio è l'ex Torino Nikola Marko Lazetic sta per diventare un nuovo giocatore del Milan: suo zio Nikola giocò in Italia dal 2002 al 2008. Il Milan è vicino a salutare Pietro Pellegri, destinato al Torino: per la sua ...

Perché il Milan ha preso Lazetic: le skills del nuovo acquisto – VIDEO Il video con le skills di Marko Lazetic, il nuovo acquisto del Milan. Oggi gli agenti vedranno Maldini. Per qualcuno è il nuovo Vlahovic ...

