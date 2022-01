Milan-Juventus è stato il simbolo di una Serie A che si trascina sui gomiti (Di lunedì 24 gennaio 2022) “You're gonna need a bigger boat!”, ci serve una barca più grossa, bofonchiava Roy Scheider nel celebre thrillerone estivo di Steven Spielberg, pochi secondi dopo che gli si era palesato davanti, in tutta la sua ferocia, lo Squalo. Per sgominare il pescecane bianconero, un po' avvizzito e sdentato ma pur sempre squalesco, specialmente se avvistato da lontano, al Milan è mancato lo sforzo (anche economico, col senno di poi) di avere pronto un grosso calibro come fa abitualmente l'Inter quando si trova in difficoltà. L'autoreferenziale Ibra si è chiamato fuori quasi subito, annoiato da vecchi e fisiologici fastidi al tendine. Il sostituto Giroud ha speso i suoi 62 minuti di gioco nella vana ricerca di uno spiraglio di luce, anche artificiale, che desse un senso al suo non entusiasmante status di ariete a fine carriera, trovandolo solo una volta (colpo di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) “You're gonna need a bigger boat!”, ci serve una barca più grossa, bofonchiava Roy Scheider nel celebre thrillerone estivo di Steven Spielberg, pochi secondi dopo che gli si era palesato davanti, in tutta la sua ferocia, lo Squalo. Per sgominare il pescecane bianconero, un po' avvizzito e sdentato ma pur sempre squalesco, specialmente se avvida lontano, alè mancato lo sforzo (anche economico, col senno di poi) di avere pronto un grosso calibro come fa abitualmente l'Inter quando si trova in difficoltà. L'autoreferenziale Ibra si è chiamato fuori quasi subito, annoiato da vecchi e fisiologici fastidi al tendine. Il sostituto Giroud ha speso i suoi 62 minuti di gioco nella vana ricerca di uno spiraglio di luce, anche artificiale, che desse un senso al suo non entusiasmante status di ariete a fine carriera, trovandolo solo una volta (colpo di ...

