Milan-Juventus 0-0: “Pari brutto come le zolle di San Siro” | VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' e inviato della 'rosea' allo stadio per Milan-Juventus, ha parlato della partita terminata 0-0 ieri sera sul prato di 'San Siro'. Evidenziando come il match sia stato brutto. Il suo commento Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi Garlando, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' e inviato della 'rosea' allo stadio per, ha parlato della partita terminata 0-0 ieri sera sul prato di 'San'. Evidenziandoil match sia stato. Il suo commento

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - doubleG____ : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… - DbossVinay1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Un top player azzurro a zero? Le ultime #news - #ACMilan #Milan #SempreMilan -