Milan-Juventus 0-0: “Occasione mancata” | Serie A News (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra Milan e Juventus, a 'San Siro', ha vinto la prudenza: pochi tiri in porta, nessun gol ed alla fine ha sorriso soltanto l'Inter capolista Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra, a 'San Siro', ha vinto la prudenza: pochi tiri in porta, nessun gol ed alla fine ha sorriso soltanto l'Inter capolista

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - Italia_Notizie : Milan-Juventus: che barba, che noia! Lo 0-0 piace solo all’Inter - ParmaLiveTweet : La Gazzetta dello Sport dopo Milan-Juventus: 'Zero a zero per l'Inter' -