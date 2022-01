Milan, infortunio Ibrahimovic: gli aggiornamenti in vista del derby (Di lunedì 24 gennaio 2022) La sensazione è che il problema per Zlatan Ibrahimovic non sia così serio da tenerlo fermo per la stracittadina. Stefano Pioli ha attribuito il fastidio alle condizioni del campo di San Siro, per... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 24 gennaio 2022) La sensazione è che il problema per Zlatannon sia così serio da tenerlo fermo per la stracittadina. Stefano Pioli ha attribuito il fastidio alle condizioni del campo di San Siro, per...

Advertising

Corriere : L’infortunio di Ibra: l’attaccante esce al 28’, problema al polpaccio destro - SkySport : Ibra, out per infortunio in Milan-Juve? Pioli: 'Ha avuto dolore al tendine d'Achille' #SkySport #Milan #Ibrahimovic… - AntoVitiello : Massara a DAZN: 'L’infortunio di #Tomori non è così grave e dovrebbe rientrare velocemente. Continuiamo a pensare c… - Pall_Gonfiato : #Milan - L'infortunio di #Ibrahimovic potrebbe essere meno grave del previsto - franco_sala : Oggi ottimo articolo sul #Corriere del bravissimo @salvatoreriggi3 -