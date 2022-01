Michelle Hunziker compie gli anni | il gesto di Tomaso Trussardi sorprende

(Di lunedì 24 gennaio 2022), oggi 24 gennaio 2022, taglia il traguardo dei 45. La conduttrice svizzera è stata sommersa da una cascata di auguri sui social fin dalla mattinata. In molti aspettavano al varco qualche mossa di, con cui l’elvetica ha vissuto una lunga storia d’amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - PasqualeMarro : #MichelleHunziker, il gesto eclatante di Tomaso Trussardi - MySwitzerland_i : Destinazione benessere, sport e cura di sé. Dove? Nella incantevole #Andermatt che sfoggia il meglio durante questa… - Novella_2000 : Il gesto inaspettato di Tomaso Trussardi verso Michelle Hunziker dopo l'annuncio della separazione (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

taglia il traguardo dei 45 anni. Tomaso Trussardi, con cui laha vissuto una lunga storia d'amore culminata nel matrimonio che si è interrotto pochi giorni fa. Con un ..., gli auguri di Tomaso Trussardi: "Buon compleanno a una donna straordinaria" A sorpresa, tra le Stories di Instagram, il messaggio dell'ormai ex marito alla showgirl per i suoi 45 ...La loro storia d’amore sarà anche giunta al capolinea, ma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è ancora un bel legame. Lo dimostra il messaggio di buon compleanno che l’imprenditore ha rivolto a ...Primo compleanno da single per Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi con la conduttrice che trattiene a stento le lacrime sui social. La presentatrice svizzera che oggi, lunedì 24 ...