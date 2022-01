Michele Bravi canta Battisti-Mogol nella serata delle cover al Festival di Sanremo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i 25 big in gara per la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, a calcare il palco del Teatro Ariston ci sarà Michele Bravi. A cinque anni dalla precedente partecipazione con il Diario degli errori – testo che ottenne il doppio disco di platino – Michele torna a vivere una delle kermesse Festivaliane più importanti dello scenario musicale europeo. Lo fa con un brano che parla d’amore e che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione. Con Inverno dei fiori, affidato nella direzione dell’orchestra al Maestro Enzo Campagnoli, il cantautore racconta quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore. “Se questa canzone fosse un suono – spiega Bravi – sarebbe il suono denso della corda di un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra i 25 big in gara per la 72esima edizione deldella Canzone Italiana, a calcare il palco del Teatro Ariston ci sarà. A cinque anni dalla precedente partecipazione con il Diario degli errori – testo che ottenne il doppio disco di platino –torna a vivere unakermesseiane più importanti dello scenario musicale europeo. Lo fa con un brano che parla d’amore e che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione. Con Inverno dei fiori, affidatodirezione dell’orchestra al Maestro Enzo Campagnoli, ilutore racconta quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore. “Se questa canzone fosse un suono – spiega– sarebbe il suono denso della corda di un ...

Advertising

Radio1Rai : ??Verso #Sanremo2022 In vista della 72° edizione del Festival della canzone italiana, in onda su #Rai1 dall’1 al 5 f… - bonko89 : @Lorenzored17 Michele bravi per me potrebbe essere tranquillamente uno dei top 3 e può anche stupire nella serata c… - rsptorino : Michele Bravi - Tanto per cominciare - sonikmusicnet : Ora in onda: Michele Bravi - Tanto per cominciare - Eloby6 : RT @Eloby6: Michele Bravi - Ricordami (Solo) (Di 'Coco') (Official Lyric Video) -