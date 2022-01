“Mi serve un prete”. Alessandro Basciano, la strana richiesta al GF Vip scatena la curiosità e lui spiega il motivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei giorni scorsi una nuova rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I fidanzatini del GF Vip 6 hanno avuto uno scontro volto violento, culminato in una serie di insulti da parte dell’ex volto di Uomini e Donne. “Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto. Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale motivo? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfigata ma che cazz vuoi? Vai fuori dai coglion’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no…”, è stato lo sfogo di Sophie Codegoni. GF Vip 6, Alessandro Basciano: “Mi serve un prete” E ancora: “Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nei giorni scorsi una nuova rottura trae Sophie Codegoni. I fidanzatini del GF Vip 6 hanno avuto uno scontro volto violento, culminato in una serie di insulti da parte dell’ex volto di Uomini e Donne. “Mi sono aperta in tutti i modi possibili. Gli ho detto di quelle cose importanti, mi sono veramente fidata e aperta. Io ti giuro su mia mamma che gli ho detto: ‘usciamo di qui insieme’ perché l’avrei fatto. Mi giudica tutti i giorni, sto male per quale? Stasera dal nulla che mi dice: ‘Vai a fancul* sfigata ma che cazz vuoi? Vai fuori dai coglion’. Mi deve fare stare male un giorno sì e uno no…”, è stato lo sfogo di Sophie Codegoni. GF Vip 6,: “Miun” E ancora: “Mi sono aperta. Ogni volta… è sempre ...

Advertising

cgxx178 : RT @nowayhomejes: Dopo le nuove entrate io spero sinceramente che Barù ne approfitti per avere la scusa e dormire vicino a Jess, ma il fato… - nowayhomejes : Dopo le nuove entrate io spero sinceramente che Barù ne approfitti per avere la scusa e dormire vicino a Jess, ma i… - Michela71765064 : RT @mahnessuno_: per tutte le bestemmie che sto tirando il prete serve a me non a basciano #jeru - ovexagain : RT @mahnessuno_: per tutte le bestemmie che sto tirando il prete serve a me non a basciano #jeru - mahnessuno_ : per tutte le bestemmie che sto tirando il prete serve a me non a basciano #jeru -