Medico finisce in manette: contrario al vaccino obbligatorio, prescriveva cure alternative (Di martedì 25 gennaio 2022) Arrestato il dottor Roberto Petrella. Il Medico proponeva cure alternative a quelle ufficiali e diffondeva teorie complottiste sui social. E’ finito in manette il ginecologo 75enne di Teramo Roberto Petrella. L’accusa è di omicidio colposo per la morte di un paziente. L’uomo era affetto da diverse patologie pregresse ma Petrella lo aveva convinto a non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 25 gennaio 2022) Arrestato il dottor Roberto Petrella. Ilproponevaa quelle ufficiali e diffondeva teorie complottiste sui social. E’ finito inil ginecologo 75enne di Teramo Roberto Petrella. L’accusa è di omicidio colposo per la morte di un paziente. L’uomo era affetto da diverse patologie pregresse ma Petrella lo aveva convinto a non L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

dax_project : Finisce male la storia del paladino della giustizia #Petrella arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Lui che e… - FlavioDalBen : @MarioxKx Mi spiace che un medico dica bugie, la sperimentazione finisce nel 2023, molti vaccinati sono positivo, l… - stefanol2006 : @LeleBassetto @Lupil12 @silvia92745700 @DrMCecconi L'argomento è estendere l'appello a chi è altrimenti giudicato '… - Bibox68Fabrizio : @JolandaBivona Il diritto di scelta in Pandemia toglie risorse e personale medico agli altri malati, perché il no v… - Alessan45438377 : @harleysgirlz Dopo 21 giorni finisce l'isolamento senza necessità di tampone, ma non viene menzionata la questione… -