Maxi rissa fra teenager, accoltellato un minorenne che difendeva la sorella: 'Sono pure incinta' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lite finita a coltellate . E' la tragedia verificatasi ad Aranova, Fiumicino, dove due fratelli di 15 e 13 ann i Sono stati ricoverati in ospedale per ferite d'arma da taglio e un 15enne denunciato , ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lite finita a coltellate . E' la tragedia verificatasi ad Aranova, Fiumicino, dove due fratelli di 15 e 13 ann istati ricoverati in ospedale per ferite d'arma da taglio e un 15enne denunciato , ...

