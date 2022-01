Matteo e Jannick | i gemelli diversi del tennis italiano

Advertising

adorablespos : Matteo e Jannick ai quarti?? #AusOpen - GiuseLatorraca2 : Finale Berrettini-Sinner? Sulla loro strada Zverev o Nadal (per Matteo) e Medved e Tsitsipas (per Jannick) ??… - marco59cesena : @ANeroblu @WeAreTennisITA Almeno correggi la cazzata, Nadal va a casa magari in finale con Matteo o Jannick... -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Jannick

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Jannik Sinner raggiunge il connazionaleBerrettini ai quarti di finale degli Australian Open. Nella Rod Laver Arena di Melbourne l'altoatesino ha sconfitto l'idolo di casa, numero 42 del ranking e 32 del seeding Alex De Minaur in tre ......Top, Serge Perathoner. Per l'ultima volta insieme tutto il cast originale : Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin),...AGI - I gemelli diversi del tennis italiano stupiscono il mondo. Matteo Berrettini e Jannick Sinner, due azzurri nei quarti di uno Slam: solo pochi anni addietro sarebbe stato azzardatissimo anche sol ...Aussie star Alex de Minaur couldn't overcome rising Italian star Jannick Sinner after his stoic Australian Open campaign came to an end. The last Australian left in the men's single draw, de Minaur ...