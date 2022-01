Martina Franca: rapine alle farmacie, un arresto Polizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un uomo è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di avere rapinato alcune farmacie di Martina Franca. Non è del luogo, stando a prime informazioni. L'articolo Martina Franca: rapine alle farmacie, un arresto <small class="subtitle">Polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un uomo è stato arrestato dallacon l’accusa di avere rapinato alcunedi. Non è del luogo, stando a prime informazioni. L'articolo, un proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Martina Franca Lesina: corona virus, scuole chiuse fino al 29 gennaio Martina Franca: oggi chiuso l'ateneo Bruni per lavori all'impianto di riscaldamento Scuole chiude da oggi al 29 gennaio a Lesina. Ordinanza del sindaco a causa dei casi di corona virus. Per altri motivi è chiusa alla didatticain presenza, oggi, una scuola di Martina Franca, o meglio un plesso che ospita più scuole: l'ateneo Bruni. Ordinanza del sindaco motivata da lavori all'impianto di riscaldamento.

Martina Franca: ateneo Bruni, niente scuola domani Ordinanza del sindaco Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Con ordinanza sindacale n. 1 del 23/1/2022, il Sindaco, Franco Ancona, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole allocate all'interno dell'edificio ...

Martina Franca: procedura per un parcheggio bloccata ad un passo dalla ratifica, perché? Noi Notizie Dia confisca beni per 5 milioni a imprenditore Tarantino TARANTO (ITALPRESS) - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito a Taranto e provincia un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale ...

Confiscati 5 mln beni a imprenditore pregiudicato in Salento La Direzione investigativa antimafia di Lecce ha eseguito a Taranto e provincia un decreto di confisca di beni, emesso dal Tribunale di Lecce: si tratta di un patrimonio di oltre cinque milioni di eur ...

