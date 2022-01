Martial ha scelto il suo nuovo club | contatti avviati con lo United

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Anthonyavrebbela sua nuova destinazione che non sarà l’Italia:giàcon il ManchesterDifficilmente vedremo Anthonyin Serie A. L’asso francese è in uscita dal Manchestere spinge per trasferirsi al Siviglia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante avrebbel’Andalusia e ora i duestanno trattando sulla copertura salariale. Manca ancora l’accordo ma la strada è tracciata, nessuna possibilità per Tottenham, Newcastle e altre formazioni di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

