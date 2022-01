Marocco vs Malawi: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’imbattibilità nella fase a gironi, il Marocco affronta il Malawi negli ottavi di finale della Coppa d’Africa allo stadio Ahmadou Ahidjo martedì 25 gennaio. Le Fiamme, nel frattempo, si dirigono nelle fasi ad eliminazione diretta come uno dei quattro migliori terzi posti nelle fasi a gironi dopo aver raccolto quattro punti da tre partite. Il calcio di inizio di Marocco vs Malawi è previsto alle 20 Anteprima della partita Marocco vs Malawi: a che punto sono le due squadre? Marocco Il Marocco sarà felice del suo inizio alla Coppa d’Africa delle Nazioni e si sentirà fiducioso nelle loro possibilità di andare fino in fondo per conquistare il loro terzo titolo continentale, avendo fatto attraverso agli ottavi di finale dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo l’imbattibilità nella fase a gironi, ilaffronta ilnegli ottavi di finale della Coppa d’Africa allo stadio Ahmadou Ahidjo martedì 25 gennaio. Le Fiamme, nel frattempo, si dirigono nelle fasi ad eliminazione diretta come uno dei quattro migliori terzi posti nelle fasi a gironi dopo aver raccolto quattro punti da tre partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilsarà felice del suo inizio alla Coppa d’Africa delle Nazioni e si sentirà fiducioso nelle lorotà di andare fino in fondo per conquistare il loro terzo titolo continentale, avendo fatto attraverso agli ottavi di finale dopo ...

Advertising

gab72boa : RT @Rossonerosemper: Mercoledì 26 c'è Costa d'Avorio - Egitto, domenica 30 la vincente affronterà la vincente di Marocco - Malawi. Se la C… - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Senegal-Capo Verde e Marocco-Malawi per la Coppa d'Africa - infobetting : Marocco-Malawi (Coppa d’Africa, 25 gennaio ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - Rossonerosemper : Mercoledì 26 c'è Costa d'Avorio - Egitto, domenica 30 la vincente affronterà la vincente di Marocco - Malawi. Se l… - mohsospesa : @Salvamarga88 Tabellone, si beccherà una tra Marocco e Malawi che giocano oggi -