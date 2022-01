Marko Lazetic | il bomber del futuro per il Milan

Leggi su zon

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Negli ultimi giorni intorno all’ambienteè circolato il nome di, centravanti serbo classe 2004 di proprietà della Stella Rossa. La società rossonera si è attivata immediatamente per chiudere nel giro di poche ore l’operazione e portare il calciatore immediatamente in Italia. Il club di Via Aldo Rossi lo inserirà fin da subito in prima squadra visto l’imminente addio di Pietro Pellegri (destinato al Torino). Ma di chi stiamo parlando?è un attaccante fresco 18enne che in Serbia ha dato un’ottima impressione, al punto da sprecarsi i paragoni con Dusan Vlahovic, il centravanti più chiacchierato in Italia nell’ultimo periodo. Ilha deciso di investirci in maniera importante, vista anche la linea guida societaria che la vede attiva sul fronte dei giovani prospetti in ...