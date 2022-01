“Marchette” GF Vip | Alfonso Signorini sotto accusa | “Là dentro? Ecco la verità”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ancora non l’ha digerita, Stefano Bettarini è davvero rancoroso nei confronti died il suo GF Vip. La quinta edizione, iniziata nel settembre 2020 e conclusasi a marzo 2021, ha visto numerose squalifiche, tra cui quella dell’ex di Simona Ventura, che è stato solo tre miseri giorni in casa. Oggi invece il regolamento è molto più clemente. L’ex calciatore non ha mai accettato la sua squalifica dovuta a una velata bestemmia, che ha pronunciato in toscano senza neanche accorgersene. Stessa sorte toccata a Denis Dosio, a Filippo Nardi per frasi fuori luogo, a Fausto Leali per un termine razzista e ad Alda d’Eusanio per l’infondato pettegolezzo su Laura Pausini. Quest’ultima, dopo aver visto com’è stata spesso graziata la Ricciarelli, ha fatto causa a Mediaset. Ora si è ribellato anche Stefano Bettarini. GF Vip: ...