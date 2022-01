Marcelo a Roma, tifosi impazziti: si scatena il derby della Capitale (Di lunedì 24 gennaio 2022) per il terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo, terzino brasiliano in scadenza col Real Madrid, si trova in queste ore a Roma con la moglie Clarice: lo ha documentato lui stesso sul suo profilo Instagram. Puro turismo, nessun motivo di calciomercato anche se gli animi dei tifosi di Roma e Lazio si sono immediatamente incendiati scatenando un derby di mercato. E chissà che Marcelo non possa innamorarsi della Capitale… L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) per il terzino brasiliano del Real Madrid, terzino brasiliano in scadenza col Real Madrid, si trova in queste ore acon la moglie Clarice: lo ha documentato lui stesso sul suo profilo Instagram. Puro turismo, nessun motivo di calciomercato anche se gli animi deidie Lazio si sono immediatamente incendiatindo undi mercato. E chissà chenon possa innamorarsi… L'articolo proviene da Calcio News 24.

