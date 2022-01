Manuel Bortuzzo, non può più andare avanti: la decisione più difficile (Di lunedì 24 gennaio 2022) Manuel Bortuzzo perché lascia il Gf vip? Il giovane nuotatore ha preso la sua decisione: le motivazioni ormai sono chiare. Manuel Bortuzzo lascia il Gf vip, come mai? Il concorrente ha preso la sua decisione ed è irremovibile, ecco perché andrà via. Foto Mediaset PlayIl nuotatore ha decisamente portato una ventata di novità nel reality, al quale ha voluto partecipare per dare un segnale forte di inclusività al mondo della tv. Il suo percorso all’interno della Casa ha visto alti e bassi, soprattutto a causa del suo rapporto con Lulù Selassiè. Inizialmente Manuel sembrava quasi infastidito dalle attenzioni della ragazza che lo cercava di continuo. Successivamente, però, i due hanno trovato un equilibrio e ora si dicono ufficialmente ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 gennaio 2022)perché lascia il Gf vip? Il giovane nuotatore ha preso la sua: le motivazioni ormai sono chiare.lascia il Gf vip, come mai? Il concorrente ha preso la suaed è irremovibile, ecco perché andrà via. Foto Mediaset PlayIl nuotatore ha decisamente portato una ventata di novità nel reality, al quale ha voluto partecipare per dare un segnale forte di inclusività al mondo della tv. Il suo percorso all’interno della Casa ha visto alti e bassi, soprattutto a causa del suo rapporto con Lulù Selassiè. Inizialmentesembrava quasi infastidito dalle attenzioni della ragazza che lo cercava di continuo. Successivamente, però, i due hanno trovato un equilibrio e ora si dicono ufficialmente ...

Advertising

isidequeen : @LGrullita @manuel_bortuzzo Tante Noi pronte ad accoglierlo quando lo vorrà ?? - Mariate95487054 : RT @LGrullita: nn so a settembre cosa ci fosse dentro quella valigia ma so cosa c è a gennaio. Oggi c è l amore di una ragazza speciale,ci… - sarat811 : RT @LGrullita: nn so a settembre cosa ci fosse dentro quella valigia ma so cosa c è a gennaio. Oggi c è l amore di una ragazza speciale,ci… - _sere1325 : RT @LGrullita: E con questo post saluto a modo mio il mio il nostro manu' ??? Tu nn hai idea dell amore che hai trasmesso e che speriamo ti… - AnnaGiammalvo : @LGrullita @manuel_bortuzzo Sei il nostro orgoglio ???? -