Manuel Bortuzzo abbandona la casa | la reazione dei gieffini VIDEO

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lo sportivodefinitivamente ladel Grande Fratello Vip 6: ecco ladeiDopo 134 giornoha scelto dire definitivamente ladel Grande Fratello Vip 6. L’avventura del giovane nuotatore all’interno dellapiù spiata d’Italia ha lasciato il segno in ogni concorrente che l’ha conosciuto. Attraverso la sua esperienza all’interno del reality showè riuscito a lasciare messaggi motivazionali e soprattutto ha insegnato una cosa molto importante: la vita sempre e comunque bella. Leggi anche –> il conduttore alfonso signorini sbotta con alex belli ecco laccadutoLa ...

Advertising

solexgf : Alfonso: 'Vediamo chi sono gli immuni: Manuel Bortuzzo' Anche da uscito Manuel continuerà a rimanere immune in et… - 361_magazine : - lostdiadem : Mamma mia, la santificazione di Manuel Bortuzzo e famiglia. #gfvip - savanaceleste : Comincio io: Famiglia Bortuzzo, ero una vostra hater adesso faccio parte anche io della vostra famiglia. Manuel è m… - lena92LA : RT @IdaDiGrazia: #GFVIP Io farei un'edizione del #GFVip2021 con le mamme, da quella di Manuel Bortuzzo a quella di Gianmaria, sono tutte be… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La sua serenità a livello fisico e mentale non gli consente di proseguire questa esperienza sino alla finale ...ha deciso di lasciare la Casa del GF Vip e, prima di dirsi addio, Lulù Selassiè ha deciso di scriversi una lettera d'amore. Argomenti trattati GF Vip, la lettera d'amore di Lulù a ...Prima l'anello e la lettera fatte recapitare a Delia, poi la confessione sull' amore provato per Soleil e infine il battibecco con Alfonso Signorini che gli è costato l'allontanamento dallo stu ...Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Per il loro mesianniversario, Sophie e Jessica ...