Maneskin | il dramma-Covid si abbatta su Damiano e band | la peggiore delle notizie nel momento migliore

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un brusco stop per i, laitaliana guidata daDavid e che sta conquistando il mondo. Un brusco stop nel, quello in cui inon erano mai stati così lanciati. Infatti, a causa del, è stato rimandato a data da destinarsi il tour euorpeo e nei palasport in Italia previsto per il 2022. Ad annunciarlo con un video postato sui social, proprioDavid, che fa sapere come "con profondo rammarico" iannunciano il posticipo di tutte le date del tour "Louds Kids on Tour '22". Contestualmente, comunicato lo stop al tour italiano. Il tutto è dovuto all'impossibilità di esibirsi in molti paesi a causa della maledetta pandemia. Ifanno sapere che è diventato ...