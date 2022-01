“Mamma posso fare il tiktoker?”: il primo libro di Vanessa Padovani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da martedì 22 Febbraio sarà disponibile in tutte le librerie “Mamma, posso fare il Tik Toker?” il primo libro di Vanessa Padovani, alias Miss Mamma sorriso. Si tratta di una delle mamme più seguite su TikTok, la donna conta infatti oltre 2 milioni e mezzo di followers. Il libro in uscita per Mondadori Electa, è già pre ordinabile, facendo click su questo link. Miss Mamma sorriso, al secolo Vanessa Padovani, è una vera e propria star del web. Le sue armi vincenti sono: la spontaneità dei contenuti che pubblica, una famiglia numerosa tutta al maschile e naturalmente il suo sorriso. La sua è una storia unica, iniziata tre anni fa, su richiesta del figlio. Dopo aver effettuato la ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da martedì 22 Febbraio sarà disponibile in tutte le librerie “il Tik Toker?” ildi, alias Misssorriso. Si tratta di una delle mamme più seguite su TikTok, la donna conta infatti oltre 2 milioni e mezzo di followers. Ilin uscita per Mondadori Electa, è già pre ordinabile, facendo click su questo link. Misssorriso, al secolo, è una vera e propria star del web. Le sue armi vincenti sono: la spontaneità dei contenuti che pubblica, una famiglia numerosa tutta al maschile e naturalmente il suo sorriso. La sua è una storia unica, iniziata tre anni fa, su richiesta del figlio. Dopo aver effettuato la ...

