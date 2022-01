Mamma No Vax muore di Covid dopo aver partorito il suo sesto figlio: aveva rifiutato il vaccino per credenze religiose (Di lunedì 24 gennaio 2022) È morta dopo aver dato alla luce, con un parto cesareo d’emergenza, il suo sesto figlio. Crystal Hernandez, di Pasadena, in Texas, è stata stroncata dal Covid a 27 anni. La donna non si era voluta vaccinare contro il coronavirus sia per le sue credenze religiose che per i timori di eventuali effetti collaterali: come riporta l’Abc, a Capodanno ha però contratto il virus, contagiata dal marito, e non ce l’ha fatta. I medici sono riusciti fortunatamente a salvare il piccolo che portava in grembo, nato a 25 settimane. A raccontare quanto accaduto è proprio il marito Rico Hernandez, che notiziario del Texas ABC 13 ha spiegato come la donna ha iniziato a sentirsi da subito male, con mancanza di respiro e senso di costrizione toracica. Il 4 gennaio è andata in ospedale e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) È mortadato alla luce, con un parto cesareo d’emergenza, il suo. Crystal Hernandez, di Pasadena, in Texas, è stata stroncata dala 27 anni. La donna non si era voluta vaccinare contro il coronavirus sia per le sueche per i timori di eventuali effetti collaterali: come riporta l’Abc, a Capodanno ha però contratto il virus, contagiata dal marito, e non ce l’ha fatta. I medici sono riusciti fortunatamente a salvare il piccolo che portava in grembo, nato a 25 settimane. A raccontare quanto accaduto è proprio il marito Rico Hernandez, che notiziario del Texas ABC 13 ha spiegato come la donna ha iniziato a sentirsi da subito male, con mancanza di respiro e senso di costrizione toracica. Il 4 gennaio è andata in ospedale e i ...

