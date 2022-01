Màkari 2, Claudio Gioè: il personaggio di Lamanna simbolo del mio amore per la Sicilia (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Saverio Lamanna è un personaggio che mi somiglia molto per età, per cultura e per provenienza geografica. Tra quelli che ho interpretato è quello che finora mi si avvicina di più, sia pur con tutte... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Saverioè unche mi somiglia molto per età, per cultura e per provenienza geografica. Tra quelli che ho interpretato è quello che finora mi si avvicina di più, sia pur con tutte...

Advertising

Raiofficialnews : “Sono affezionato a #Màkari per la sua leggerezza. Nella lievità non rinuncia a grandi temi dell’essere e dell’etic… - DirettaSicilia : Torna la serie tv Makari, uno spettacolare Claudio Gioè racconta la Sicilia - - GazzettaDelSud : Claudio #Gioè torna a interpretare il giornalista e scrittore nella nuova stagione di '#Màkari' che arriva subito d… - TvCircle1 : RT @Raiofficialnews: “Sono affezionato a #Màkari per la sua leggerezza. Nella lievità non rinuncia a grandi temi dell’essere e dell’etica.… - messina_oggi : Fiction, su Rai1 dal 7 febbraio la seconda stagione di “Makari”ROMA (ITALPRESS) - Torna su Raiuno (da lunedì 7 febb… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari Claudio Fiction, su Rai1 dal 7 febbraio la seconda stagione di 'Makari' ROMA - Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie "Màkari", la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata da Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, scrittore svogliato e squattrinato nonché investigatore a tempo perso.

Fiction, su Rai1 dal 7 febbraio la seconda stagione di "Makari" ROMA " Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie "Màkari", la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata da Claudio Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, scrittore svogliato e squattrinato nonchè investigatore a tempo perso.

ROMA - Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie "", la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata daGioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, scrittore svogliato e squattrinato nonché investigatore a tempo perso.ROMA " Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie "", la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata daGioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, scrittore svogliato e squattrinato nonchè investigatore a tempo perso.