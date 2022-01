Mafia | la Consulta dichiara illegittima la censura della corrispondenza tra i detenuti al 41bis e gli avvocati

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Cade un altro pezzetto di 41 bis, il carcere duro per i mafiosi. Secondo laviola il diritto di difesa sancito dalla Costituzione la norma, contenuta nell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, che – secondo l’interpretazioneCorte di Cassazione – impone il visto disullatra il detenuto sottoposto al “carcere duro” e il proprio difensore. La sentenza numero 18 depositata oggi (redattore Francesco Viganò), accoglie la questione di legittimità sollevata dalla stessa Cassazione. La Corte costituzionale osserva che il diritto di difesa comprende – secondo quanto emerge dalla costante giurisprudenzaCorte europea dei diritti dell’uomo – il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore ...

Mafia Consulta

Il Fatto Quotidiano

