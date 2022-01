Madame ha un nuovo fidanzato? C’è lui dietro il successo (Di lunedì 24 gennaio 2022) La popolarità di Madame è davvero incredibile. Tante le voci sul suo conto, anche sulla sfera privata. Una stories ha posto un quesito, è fidanzata? La scena musica, soprattutto negli ultimi anni, ha regalato tantissimo materiale. I protagonisti sono aumentati a dismisura regalando anche alcune novità. Non tutti, però, hanno raggiunto l’apice. Chi lo ha fatto, senza ombra di dubbio, è Francesca Calearo, in arte Madame. Fonte GettyImagesLei è giovanissima, classe 2002, ma ha saputo imporsi alla grande nella scena musicale. Molti l’hanno vista a Sanremo con la canzone “Voce” ma il suo successo parte da ben prima. Il brano “Schiccherie” l’ha portata ad essere ascoltata sempre da più persone. Non a caso, nel 2019 affida la sua gestione a Paola Zukar, manager di tantissimi altri artisti. Sia del rap sia di altri ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 gennaio 2022) La popolarità diè davvero incredibile. Tante le voci sul suo conto, anche sulla sfera privata. Una stories ha posto un quesito, è fidanzata? La scena musica, soprattutto negli ultimi anni, ha regalato tantissimo materiale. I protagonisti sono aumentati a dismisura regalando anche alcune novità. Non tutti, però, hanno raggiunto l’apice. Chi lo ha fatto, senza ombra di dubbio, è Francesca Calearo, in arte. Fonte GettyImagesLei è giovanissima, classe 2002, ma ha saputo imporsi alla grande nella scena musicale. Molti l’hanno vista a Sanremo con la canzone “Voce” ma il suoparte da ben prima. Il brano “Schiccherie” l’ha portata ad essere ascoltata sempre da più persone. Non a caso, nel 2019 affida la sua gestione a Paola Zukar, manager di tantissimi altri artisti. Sia del rap sia di altri ...

Dansai75 : RT @RADIOBRUNO1: Laura Pausini si racconta in “Scatola”, il nuovo singolo scritto con Madame #Madame #LauraPausini #scato - earfquake___ : woow che strana coincidenza, l'unica canzone che non mi piace dell'album nuovo di sick luke è proprio quella con ma… - badtasteit : #MadameWeb: la Sony pronta a mettere in cantiere il nuovo cinecomic? - alegio957 : @matteorenzi Buona domenica penso che il suo pensiero dominante sia quello di un nuovo Presidente della Repubblica… - amatipercomesei : Madame io non so come ringraziarti per questo nuovo soprannome -