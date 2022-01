Maccarese | gli insegnanti del “Da Vinci” scrivono a Città Metropolitana | “Non abbiamo spazi”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiumicino – Troppe richieste d’iscrizione per troppi pochi posti disponibili. E’ questa la situazione all’istituto d’istruzione superiore Leonardo Dadi, la cui dirigente scolastica ha deciso di rivolgere un appello allae al sindaco Esterino Montino. “L’articolazione ricca dell’offerta formativa ‘di qualità’ che ci prefiggiamo di garantire, insieme all’inclusività che ispira l’agire didattico di tutto il corpo docente, è stato inevitabilmente riconosciuto dalle famiglie e dal territorio, che sta premiando la nostra istituzione scolastica con un grande numero di richieste di iscrizione anche in questo anno scolastico“, si legge nella missiva a firma della professoressa Daniela Gargiulo. “Dalla procedura di iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2022-2023, l’IIS L. Da ...

filimon_viorel : RT @fai_cisl: 'Mangiare un'idea', oggi nuovo incontro #FaiCisl con gli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, ins… - FaiTaranto : RT @fai_cisl: 'Mangiare un'idea', oggi nuovo incontro #FaiCisl con gli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, ins… - RaffaBuonaguro : RT @fai_cisl: 'Mangiare un'idea', oggi nuovo incontro #FaiCisl con gli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, ins… - Mohamed__Saady : RT @fai_cisl: 'Mangiare un'idea', oggi nuovo incontro #FaiCisl con gli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, ins… - cornelliattilio : RT @fai_cisl: 'Mangiare un'idea', oggi nuovo incontro #FaiCisl con gli studenti dell'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci di Maccarese, ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Maccarese gli

... perattori, ma anche e soprattutto per alcune battute cult. Il monologo del cargo battente ... Una serie incredibile di battute cult " Me so dovuto buttà dar treno a" dice Sergio, ancora ...Dallo scorso anno, invece, a nord di, abbiamo accertato la formazione di un secondo nucleo familiare'. Una presenza ormai stabile, cheattivisti Lipu definiscono 'molto positiva' dal ...Cresce a vista d'occhio la presenza del lupo sul litorale romano. Un fenomeno naturale, stabile da ormai alcuni anni, che sta mandato nel panico ...Lupi avvistati a Fregene da un povero ragazzo che stava correndo per mantenersi in forma erano molto affamati.