Luigi Martini ricorda Chinaglia … (Di lunedì 24 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Il “Comandante” Luigi Martini, terzino di spinta della Lazio Campione d’Italia del 1974, pubblica sul proprio profilo Facebook un post dedicato a Giorgio Chinaglia che oggi avrebbe compiuto 75 anni. Di seguito le sue parole… “Il condottiero Avrebbe avuto settantacinque anni Giorgio, si Giorgio il “Numero Uno “come amava definirsi. Ci sono stati, dopo di lui altri attaccanti molto bravi che hanno indossato la sua maglia, più bravi di lui tecnicamente? Forse sì, ma nessuno di loro è stato la Lazio come lo è stato Giorgio il NUMERO UNO. La sua spasmodica voglia di vincere non ammetteva la sconfitta. Solo lui riusciva a portare in campo ed a trasmetterci la spinta emotiva dei tifosi sugli spalti. Era lui il tramite. Lo incontrai un lunedì mattina, era un po’ giù perché erano due domeniche consecutive che non ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 24 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Il “Comandante”, terzino di spinta della Lazio Campione d’Italia del 1974, pubblica sul proprio profilo Facebook un post dedicato a Giorgioche oggi avrebbe compiuto 75 anni. Di seguito le sue parole… “Il condottiero Avrebbe avuto settantacinque anni Giorgio, si Giorgio il “Numero Uno “come amava definirsi. Ci sono stati, dopo di lui altri attaccanti molto bravi che hanno indossato la sua maglia, più bravi di lui tecnicamente? Forse sì, ma nessuno di loro è stato la Lazio come lo è stato Giorgio il NUMERO UNO. La sua spasmodica voglia di vincere non ammetteva la sconfitta. Solo lui riusciva a portare in campo ed a trasmetterci la spinta emotiva dei tifosi sugli spalti. Era lui il tramite. Lo incontrai un lunedì mattina, era un po’ giù perché erano due domeniche consecutive che non ...

Advertising

flamanc24 : RT @LazioNostalgia: Luigi Martini contrasta Claudio Maselli, mentre Carlo Facchin osserva. Era un #Lazio vs #Genoa 2-0 (8' Chinaglia su rig… - 45acpjoe : RT @LazioNostalgia: Luigi Martini contrasta Claudio Maselli, mentre Carlo Facchin osserva. Era un #Lazio vs #Genoa 2-0 (8' Chinaglia su rig… - giovannicoviel1 : RT @LazioNostalgia: Luigi Martini contrasta Claudio Maselli, mentre Carlo Facchin osserva. Era un #Lazio vs #Genoa 2-0 (8' Chinaglia su rig… - MartiniLuca3 : RT @LazioNostalgia: Luigi Martini contrasta Claudio Maselli, mentre Carlo Facchin osserva. Era un #Lazio vs #Genoa 2-0 (8' Chinaglia su rig… - LazioNostalgia : Luigi Martini contrasta Claudio Maselli, mentre Carlo Facchin osserva. Era un #Lazio vs #Genoa 2-0 (8' Chinaglia su… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Martini Fischi e fiaschi della III settimana 2022 - Luigi Vacana, quando ha capito che non sarebbe stato confermato vicepresidente, ha effettuato un ... FIASCHI FANTINI - MARTINI A Frosinone stanno trattando loro, presiedendo il tavolo del centrosinistra:...

Genova celebra Papa Benedetto XV nel centenario della sua morte ... e il bozzetto della grande lunetta affrescata da Luigi Gainotti (1859 - 1940) all'estremità del ... Al violino Elena Martini, Filippo Bogdanovic', Filippo Taccogna. Al violoncello, Daniele Canepa. ...

Luigi Martini: dal campo al parlamento, dal cielo al mare RivistaContrasti Giornata della Memoria, a Milano 24 nuove pietre d’inciampo: dall’avvocato ai bambini In totale ora sono 144. Il tributo alle vittime con arte e podcast: a Linate una mostra dei disegni e delle poesie dei bambini di Terezin, un concerto ai ridotti della Scala e uno al Conservatorio ...

Marco Giusti per Dagospia Marco Giusti per Dagospia camillo milli lino banfi Ci sembrava di averlo visto da sempre Camillo Milli, più noto come il mitico commendator Borlotti presidente della Longobarda nei due film della saga ...

Vacana, quando ha capito che non sarebbe stato confermato vicepresidente, ha effettuato un ... FIASCHI FANTINI -A Frosinone stanno trattando loro, presiedendo il tavolo del centrosinistra:...... e il bozzetto della grande lunetta affrescata daGainotti (1859 - 1940) all'estremità del ... Al violino Elena, Filippo Bogdanovic', Filippo Taccogna. Al violoncello, Daniele Canepa. ...In totale ora sono 144. Il tributo alle vittime con arte e podcast: a Linate una mostra dei disegni e delle poesie dei bambini di Terezin, un concerto ai ridotti della Scala e uno al Conservatorio ...Marco Giusti per Dagospia camillo milli lino banfi Ci sembrava di averlo visto da sempre Camillo Milli, più noto come il mitico commendator Borlotti presidente della Longobarda nei due film della saga ...