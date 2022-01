L'Ue verso il solo Green Pass per i viaggi, basta mappe (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Unione Europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi stella polare per definire le aree piu' colpite dal coronavirus e dunque sottoposte a maggiori restrizioni di viaggio, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Unione Europea si prepara ad abbandonare la mappa del contagio, sino ad oggi stella polare per definire le aree piu' colpite dal coronavirus e dunque sottoposte a maggiori restrizioni dio, in ...

Advertising

GuidoDeMartini : APARTHEID Una donna di Cagliari in partenza verso il Gemelli di Roma per un intervento urgente x tumore, si è vista… - natalina_lucee : @LisaTorna ....Speranza non è vaccinato !! Vaccinati e Non ,risultano positivi ,e vaccinati e non ,finiscono in osp… - JustJamFab : @Manuela_Vitanza ps: delle offese schifose verso gli altri però non ne fai cenno, vero? ho letto cose vomitevoli da… - blackwaterIiIy : @grebxy terza fatta lunedì 10 verso sera, fino a martedì verso mezzogiorno sono stata normale, solo un po' sfibrata… - EnricoMasi6 : RT @SoleilSorgeFan: Mi unisco al pensiero dello STAFF di Soleil e di molte FanPage. Diffondiamo solo amore verso Sole ed evitiamo nel perde… -