Love is in the air, trama 24 gennaio: momenti di paura per Kiraz

momenti di panico e paura per i Bolat e le Yildiz, a Love is in the air. La trama della soap opera turca di oggi, lunedì 24 gennaio, rivela che la bambina avrà un malore e sarà costretta addirittura ad andare in ospedale. Intanto, i due ex fidanzati continueranno ad impegnarsi per assicurare alla figlioletta un ambiente familiare tranquillo e sereno e Serkan cercherà di costruire con la piccola un rapporto affettuoso e costruttivo, dopo aver scoperto solo di recente di essere suo padre. Proprio per favorire un clima sano e privo di conflitti ed ostilità intorno a Kiraz, la dottoressa Hulya deciderà di convocare i genitori della bambina, i loro amici e familiari e chiederà loro di condividere i propri pensieri più reconditi per inculcare alla bambina i valori della sincerità e della ...

