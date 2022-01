Love is in the air, anticipazioni 25 gennaio: la verità sul padre di Serkan (Di lunedì 24 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata martedì 25 gennaio. La verità sul padre di Serkan, mentre l’invito di Deniz scatena la gelosia di Eda. Cosa succede nella prossima puntata della soap in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5. Rivelazioni importanti sconvolgeranno la vita di Serkan, Eda intanto capisce chiaramente di amarlo ancora. Kemal e SerkanKiraz ha mangiato una merendina alle fragole datale per errore da Erdem. La bambina è allergica a questo frutto e deve correre subito in ospedale. Le conseguenze non sono gravi, ma qui si viene a sapere che non solo Serkan è allergico alle fragole come sua figlia. L’allergia è qualcosa di cui soffre anche Kemal, un dettaglio che finora non ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 24 gennaio 2022)is in the air prossima puntata martedì 25. Lasuldi, mentre l’invito di Deniz scatena la gelosia di Eda. Cosa succede nella prossima puntata della soap in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5. Rivelazioni importanti sconvolgeranno la vita di, Eda intanto capisce chiaramente di amarlo ancora. Kemal eKiraz ha mangiato una merendina alle fragole datale per errore da Erdem. La bambina è allergica a questo frutto e deve correre subito in ospedale. Le conseguenze non sono gravi, ma qui si viene a sapere che non soloè allergico alle fragole come sua figlia. L’allergia è qualcosa di cui soffre anche Kemal, un dettaglio che finora non ...

