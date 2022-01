Love is in the air anticipazioni 24 e 25 gennaio 2022, Kiraz rischia di morire? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle puntate di Love is in the air del 24 e 25 gennaio 2022 Eda e Serkan li vedrete seguiti da una psicologa che li aiuta a creare a poco a poco un rapporto adeguato con la piccola Kiraz. La dottoressa Hulya così organizza una riunione per far incontrare tutti quelli che agiscono attorno alla vita della bambina, dicendo a tutti che è fondamentale essere sempre sinceri. Ma mentre tutti parlano, Kiraz prende una merendina che si trova in un cestino, inconsapevole che all’interno è contenuta la fragola alla quale è allergica. Seguite questo episodio anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Alessandro Basciano rischia l’espulsione? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato nuovamente ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle puntate diis in the air del 24 e 25Eda e Serkan li vedrete seguiti da una psicologa che li aiuta a creare a poco a poco un rapporto adeguato con la piccola. La dottoressa Hulya così organizza una riunione per far incontrare tutti quelli che agiscono attorno alla vita della bambina, dicendo a tutti che è fondamentale essere sempre sinceri. Ma mentre tutti parlano,prende una merendina che si trova in un cestino, inconsapevole che all’interno è contenuta la fragola alla quale è allergica. Seguite questo episodio anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Alessandro Bascianol’espulsione? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato nuovamente ...

