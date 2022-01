(Di lunedì 24 gennaio 2022)– Il Lazio torna a sorridere con il: nel concorso del 22 gennaio in regione sono stati centrati47mila. La vincita più alta haato un giocatore diche, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, è riuscito a centrare uno pari a 36.475mentre a Monte Porzio Catone, in provincia di, un giocatore è riuscito a vincere 10.869,57centrando l’esatta combinazione del Simbo. L’ultimo concorso delha distribuito 8,8milioni diin tutta Italia, per un totale di75,2 milioni dall’inizio dell’anno. 10e, Lazio ancora protagonista: a...

Advertising

ilfaroonline : Lotto e 10eLotto, la Dea bendata bacia Roma: vinti premi per oltre 60mila euro - Jammasrl : #10Lotto #Lotto #10elotto #concorso #lotto Lotto e 10eLotto: ecco le vincite del 22 gennaio 2022 - GiGi_Lotto : Previsioni 10eLotto 5 minuti del 24-01-2022 con 5 numeri - PaTonygrass : LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 22 gennaio 2022: vincite - SalvatoreSamp : RT @leggoit: Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 22 gennaio 2022: i numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto 10eLotto

L'ultimo concorso delha distribuito premi per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 230,1 milioni da inizio anno.Da inizio annohanno assegnato premi per un totale di 305 milioni di euro. E non è finita, perché al Superenalotto , a Gorgonzola, è stato centrato un '5' da 60 mila euro. ...Il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso di sabato 22 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore a Lauro, in provincia di Avellino, ha centrato con 3 euro un 8 Doppio Oro da 100 mila ...La dea bendata fa sorridere Floridia. Il 10eLotto regala 50mila euro ad un fortunato giocatore grazie ad un 7 Oro. La vincita, come riporta Agipronews, è avvenuto nel concorso del 22 gennaio. L'ultimo ...