Lombardia, arriva il vaccino Novavax, ecco come funziona (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A partire dal mese di febbraio prenderà il via anche in Lombardia la somministrazione del vaccino anti-Covid Novavax che, diversamente dagli altri già in uso, è un vaccino proteico. Ma come funzionerà la somministrazione? Non sarà possibile sceglierlo. Ad annunciarlo è proprio Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in Lombardia: “Funzionerà come ora: si fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 24 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A partire dal mese di febbraio prenderà il via anche inla somministrazione delanti-Covidche, diversamente dagli altri già in uso, è unproteico. Mafunzionerà la somministrazione? Non sarà possibile sceglierlo. Ad annunciarlo è proprio Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in: “Funzioneràora: si fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Maxdero : Arriva lo psicologo di base in Lombardia - FashionluxuryI : LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL la prima tappa del 2022 all’Arcimboldi di Milano Arriva in Lombardia il kolossal c… - infoitsalute : Arriva vaccino Novavax: come funziona e come sarà usato in Lombardia - concentrazione : RT @avvisopubblico: Il secondo semestre del 2021 completa un anno di crescita vertiginosa delle segnalazioni di operazioni sospette. Il 14%… - Simonit99339794 : @fuffologa @Raymond90270496 @stanzaselvaggia Scusi ma se la prende con regione Lombardia ?se la prenda con Roma è d… -