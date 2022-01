Livi Q8 | Si rafforza sostenibilità con certificazione Top Employer Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Lab) - Q8 è un'azienda sempre più sostenibile e, per il secondo anno consecutivo, anche per il 2022, ha ottenuto laTop, riservata alle aziende che si distinguono nell'eccellenza delle pratiche Hr. “Siamo molto soddisfatti - dice all'Adnkronos/Lab, direttore risorse umane eQ8 - di aver ottenuto questo riconoscimento molto prestigioso perché riconosce la qualità delle relazioni e dei processi che vivono nella comunità di Q8”. “Per noi - sottolinea - questo è un prerequisito fondamentale per poter garantire alle nostre persone, alla gente di Q8, un ambiente organizzativo sostenibile: avere un ambiente nel quale ciascun lavoratore è riconosciuto nella sua individualità e ...