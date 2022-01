LIVE – Sinner-De Minaur 5-6, ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Dopo l’accesso ai quarti di Matteo Berrettini a discapito di Pablo Carreno Busta, l’altoatesino tenterà di raggiungere il connazionale al traguardo; considerando la prestazione altalenante contro Taro Daniel, servirà un Sinner più concreto e costante per superare De Minaur, giocatore ostico sul veloce e soprattutto casalingo, dunque particolarmente sostenuto dal pubblico aussie. Sinner senza dubbio favorito per il passaggio del turno, ma impossibile sottovalutare De Minaur in ambientazione da Atp Cup. Sportface.it garantirà ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Alex De, valevole per glididegli. Dopo l’accesso ai quarti di Matteo Berrettini a discapito di Pablo Carreno Busta, l’altoatesino tenterà di raggiungere il connazionale al traguardo; considerando la prestazione altalenante contro Taro Daniel, servirà unpiù concreto e costante per superare De, giocatore ostico sul veloce e soprattutto casalingo, dunque particolarmente sostenuto dal pubblico aussie.senza dubbio favorito per il passaggio del turno, ma impossibile sottovalutare Dein ambientazione da Atp Cup. Sportface.it garantirà ...

Advertising

GiusvaPulejo : RT @angelomangiante: Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 1-1 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - angelomangiante : Forza #Sinner ora. Live @Eurosport - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 0-0 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - sportface2016 : LIVE – #Sinner-#DeMinaur, ottavi di finale #AustralianOpen2022: RISULTATO in DIRETTA #AusOpen -