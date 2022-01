L’Italia supera i 10 milioni di contagi dall’inizio della pandemia. Un italiano su sei ha contratto il Covid. 77.696 nuovi casi e 352 morti nelle ultime 24 ore. Per la prima volta da ottobre calano gli attualmente positivi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono oltre 10 milioni gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero del ministero della Salute (qui la mappa). Per l’esattezza sono 10.001.344 (compresi guariti e morti), un italiano su sei ha avuto a che fare con il Covid. nelle ultime 24 ore sono 77.696 i nuovi casi e 352 i morti, mentre ieri erano state 227, per complessive 143.875 vittime dall’inizio dell’epidemia. 519.293 i tamponi processati con il tasso di positività che si attesta al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Gli attualmente positivi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sono oltre 10gli italianiati dal. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero del ministeroSalute (qui la mappa). Per l’esattezza sono 10.001.344 (compresi guariti e), unsu sei ha avuto a che fare con il24 ore sono 77.696 ie 352 i, mentre ieri erano state 227, per complessive 143.875 vittimedell’epidemia. 519.293 i tamponi processati con il tasso dità che si attesta al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Gli...

