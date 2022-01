L' ipotesi Draghi e il trasloco inedito da Palazzo Chigi al Colle

(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Il '' daal Quirinale sarebbe unassoluto, tanto che i costituzionalisti sono divisi sull'iter corretto che i protagonisti dovrebbero tenere: chi dovrebbe convocare le consultazioni per incaricare il nuovo premier? Il Capo dello Stato uscente o quello appena eletto? L'elezione di un presidente del Consiglio in carica a presidente della Repubblica, se Mariovenisse eletto, pone degli interrogativi sui quali gli studiosi non sono concordi. Il nuovo presidente solitamente entra in carica allo scadere del mandato del predecessore, in questo caso dal 3 febbraio in poi; per consuetudine e cortesia gli ultimi presidenti uscenti si sono dimessi non appena eletto il loro successore. Questo passaggio potrebbe essere rispettato, ma il presidente uscente, ancora nel ...

... al Senato, giusto a un paio d'ore di distanza da una dichiarazione di Giuseppe Conte che apriva all'" e che in tutti i vertici della coalizione Pd - M5s - Articolo Uno è stato in ...Penso che la candidatura dipossa stare in piedi solo che abbia questo elemento politico. Al Quirinale ci vai soltanto con un'iniziativa politica", ha spiegato il leader di Italia Viva. Ovvero:...Dopo il suo ritiro dalla corsa al Quirinale, Berlusconi pone implicitamente il veto su Mario Draghi. Se c’è una cosa che la leader di Fratelli d’Italia proprio non vuole è la prosecuzione di questo… L ...Domenica in Umbria per il premier. In caso di sconfitta, la tentazione di non continuare l’esperienza di governo: non mi sentirei garantito ...