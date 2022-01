L’Inter tenta il colpo last-minute: tentativo per l’esterno di Serie A! (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore calde quelle dell’ultima settimana del calciomercato invernale. Stando all’indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, L’Inter sarebbe seriamente interessata all’esterno della Dea, Robin Gosens. Gosens, Inter, mercato (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Il tedesco, out da diversi mesi, è seguito anche dal Newcastle che, negli scorsi giorni ha presentato una prima offerta ufficiale all’Atalanta (rifiutata). I Magpies, così come i Campioni d’Italia, cercheranno di far tentennare il club di Percassi e Gian Piero Gasperini fino all’ultimo giorno disponibile. POTREBBE INTERESSARTI: Dramma in Coppa d’Africa: 7 morti all’ingresso dello stadio Olembe Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore calde quelle dell’ultima settimana del calciomercato invernale. Stando all’indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter,sarebbe seriamente interessata aldella Dea, Robin Gosens. Gosens, Inter, mercato (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Il tedesco, out da diversi mesi, è seguito anche dal Newcastle che, negli scorsi giorni ha presentato una prima offerta ufficiale all’Atalanta (rifiutata). I Magpies, così come i Campioni d’Italia, cercheranno di far tentennare il club di Percassi e Gian Piero Gasperini fino all’ultimo giorno disponibile. POTREBBE INTERESSARTI: Dramma in Coppa d’Africa: 7 morti all’ingresso dello stadio Olembe

