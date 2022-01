Linee guida per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica: l’esempio di un Istituto di Istruzione Superiore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Torniamo sull’attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica ricordando che la Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1986, n. 302: “Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) Torniamo sull’alternativaricordando che la Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1986, n. 302: “Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delleper gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'insegnamento, costituendo momento integrantepiù generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi.” L'articolo .

