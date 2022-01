Ligue 1 | giornata 22 | poker del PSG | il Lille perde terreno

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 24 gennaio 2022)senza storia del PSG al Reims nella22 di1, vincono anche Nizza e Marsiglia che continuano l’inseguimento a notevole distanza. Il Lione si avvicina alla zona Europa così come il Montpellier,invece il. In coda successi di Clermont e Bordeaux. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.1,22: PSG-Reims 4-0, Metz-Nizza 0-2, Brest-2-0, Lione-Saint Etienne 1-0 Tutto facile per il Paris Saint-Germain che travolge 4-0 il Reims e ottiene la seconda vittoria consecutiva, mantenendo undici punti di vantaggio sulla seconda. Vantaggio di Verratti al 44? con un sinistro in area sul primo palo, raddoppia Sergio Ramos al 62? con una zampata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’autorete ...