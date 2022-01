Liga, giornata 22: l’Elche ferma il Real, pazza rimonta Atlético (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Real Madrid rischia la sconfitta contro l’Elche nella giornata 22 della Liga ma si salva nel finale, il Siviglia non ne approfitta pareggiando col Celta Vigo. pazza rimonta dell’Atlético sul Valencia, il Barcellona vince di misura. Tutto facile per Betis e VillarReal. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. Liga, giornata 22: Real Madrid-Elche 2-2, Atlético-Valencia 3-2 Il Real Madrid si salva da una clamorosa sconfitta al “Bernabeu” contro un ottimo Elche. Finisce 2-2: i blancos mantengono i quattro punti di vantaggio sul Siviglia, mentre per i biancoverdi è il quarto risultato utile consecutivo anche se resta il rammarico per aver sfiorato una vittoria ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 24 gennaio 2022) IlMadrid rischia la sconfitta contronella22 dellama si salva nel finale, il Siviglia non ne approfitta pareggiando col Celta Vigo.dell’sul Valencia, il Barcellona vince di misura. Tutto facile per Betis e Villar. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.22:Madrid-Elche 2-2,-Valencia 3-2 IlMadrid si salva da una clamorosa sconfitta al “Bernabeu” contro un ottimo Elche. Finisce 2-2: i blancos mantengono i quattro punti di vantaggio sul Siviglia, mentre per i biancoverdi è il quarto risultato utile consecutivo anche se resta il rammarico per aver sfiorato una vittoria ...

