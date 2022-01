Libano | l’ex primo ministro Hariri | «Lascio la politica | queste elezioni vanno boicottate»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 gennaio 2022)libanese Saad Al-ha annunciato oggi di volersi ritirare dalla vitaha detto che non intende candidarsi nemmeno alle prossimelegislative, previste a maggio, invitando il suo partito, il Movimento per il futuro, a fare lo stesso. «Continueremo a servire il nostro popolo, ma la nostra decisione è di sospendere qualsiasi ruolo nel potere, nellae nel parlamento», ha dettoin un discorso in diretta tv, secondo quanto riportato da Arab News., 51 anni, ha guidato il governo libanese dal 2009 al 2011 e dal 2016 al 2019. Il padre,Rafiq, fu assassinato a ...