Advertising

ANSA_med : Libano: Hariri lascia la vita politica e boicotta elezioni - GHERARDIMAURO1 : RT @RSInews: Libano: si dimette l'ex premier Hariri - RSInews : Libano: si dimette l'ex premier Hariri - teletext_ch_it : Libano: si dimette l'ex premier Hariri - iconanews : Libano: Hariri lascia la vita politica e boicotta elezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Hariri

Agenzia ANSA

...ex primo ministro Rafiqucciso a Beirut nel 2005, ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste ina ...... durante la quale si è concentrato sulla questione delle imminenti elezioni parlamentari e sulla situazione in", ha dichiarato l'ufficio stampa disu Twitter. L'ex primo ministro del ...L'ex premier libanese Saad Hariri ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste in Libano a maggio. Il figlio ed erede ...L'ex premier libanese Saad Hariri, figlio ed erede politico del defunto ex primo ministro Rafiq Hariri ucciso a Beirut nel 2005, ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non ...