L'Eredità Serata Sanremo 2022, data, orario e ospiti della puntata speciale dedicata al Festival (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mancano davvero pochi giorni, il Festival di Sanremo 2022, giunto alla sua 72esima edizione, sta per prendere il via e per prepararsi al meglio su Rai 1 il 28 gennaio arriverà una puntata speciale de L'Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna, interamente dedicata alla kermesse musicale più amata dagli italiani. L'Eredità Serata Sanremo 2022: quando c'è e a che ora inizia su Rai 1 Il 28 gennaio ci sarà una puntata speciale de L'Eredità, interamente dedicata al Festival di Sanremo. I protagonisti saranno i principali campioni delle varie edizioni del quiz game, che dovranno gareggiare e ...

