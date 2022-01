L’elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Fumata nera, si contano 672 schede bianche. Fico: “Quorum non raggiunto, martedì la seconda chiama” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è conclusa la prima giornata di voto per eleggere il tredicesimo presidente della storia Repubblicana. Salvini vede Meloni, Letta e Conte. Renzi: «Non vedo Mattarella bis». Draghi a colloquio con il segretario del Pd Leggi su lastampa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è conclusa la prima giornata diper eleggere il tredicesimostoriana. Salvini vede Meloni, Letta e Conte. Renzi: «Non vedo Mattarella bis». Draghi a colloquio con il segretario del Pd

Advertising

Roberto_Fico : Alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Stamattina… - chetempochefa : Questa sera, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il s… - silvia_sb_ : Capisco il punto di vista di chi mi risponde “no mai”, ma solo a me fa incavolare che c’è chi vota Amadeus o Albert… - gazzola_marco : RT @toMMilanello: Amadeus? Alfonso Signorini? Dino Zoff? Può far ridere durante l’elezione dei rappresentanti di classe in prima media ma… - vlarcinese : Dei rituali della politica, l'elezione del PdR é uno di quelli che piú chiaramente rivela la distanza fra palazzo e… -